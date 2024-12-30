Из плена вернули еще 189 украинцев, фото: Владимир Зеленский

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Ракурс

З російського полону повернули ще 189 українців.

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Про це сьогодні, 30 грудня, у своїх Telegram-каналах повідомили президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених з полону військових 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — ТрО);

43 — НГУ;

33 — ДПСУ;

24 — ВМС.

Також з неволі повернулися двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі

Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині, — зазначили в Координаційному штабі.

Зазначається, що чимало українців перебували в російському полоні понад два з половиною роки — захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.

Обмін відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

Загалом за час роботи у твореного у березі 2022 року Координаційного штабу вже повернулися 3 тис. 956 людей, з них у 2024 році — 1 тис. 358.