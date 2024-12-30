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П’ятьох захисників ЧАЕС повернули з полону, фото: KP.ua

Україна повернула п’ятьох полонених захисників ЧАЕС, ще 70 залишаються в полоні — Міндовкілля

30 гру 2024, 19:38
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Україна сьогодні, 30 грудня, внаслідок чергового обміну полоненими звільнила, зокрема, п’ятьох представників військової частини № 3041, що охороняли Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення.


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У російському полоні вони перебували понад два роки. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

На жаль, 70 захисників ЧАЕС досі залишаються в полоні. Ми пам’ятаємо про них і продовжимо боротьбу за кожного, — наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні з російського полону повернули 189 українців. Серед них, зокрема, захисники Маріуполя та Зміїного. Чимало з них перебували в російському полоні понад два з половиною роки.

Джерело: Ракурс


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