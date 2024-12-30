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Рашисты заставляют украинских детей помогать оккупантам, фото: ЦНС

Школьников младших классов на ВОТ заставили делать «гирлянды» для оккупантов — ЦНС

30 дек 2024, 20:21
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Дітей молодших класів у низці захоплених шкіл тимчасово окупованої Херсонщини змушували робити «гірлянди» для окупантів, й писати вірші. Водночас батьки мали скидатись на купівлю подарунків бойовикам російської армії.


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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Звичайно, що пропагандисти це висвітлюють як бажання самих дітей. Таким чином ворог використовує дітей в своїх цілях, й водночас намагається змінити їх самоідентифікацію, героїзуючи окупантів, — наголошують у ЦНС і закликають надавати інформацію щодо педагогів, які беруть участь у таких заходах, до відповідного чат-бота.

Источник: Ракурс


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