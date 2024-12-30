Рашисты заставляют украинских детей помогать оккупантам, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n202669-shkolnikov-mladshih-klassov-na-vot-zastavili-delat-girlyandy-dlya-okkupantov-cns.html

Ракурс

Дітей молодших класів у низці захоплених шкіл тимчасово окупованої Херсонщини змушували робити «гірлянди» для окупантів, й писати вірші. Водночас батьки мали скидатись на купівлю подарунків бойовикам російської армії.

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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.