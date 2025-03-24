Ракетный удар по Сумам — появилось видео последствийhttps://racurs.ua/n205051-raketnyy-udar-po-sumam-poyavilos-video-posledstviy.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по центу міста Суми.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telgram-каналі опублікував відео, котре показує пожежу, яка розпочалася після влучання російської ракети.
Суми. 74 поранених на даний момент, є діти, — наголосив він.
Також відео наслідків російського ракетного удару опублікувала прес-служба ДСНС.
У відомстві зазначають, що рятувальники працюють над ліквідацією пожеж на декількох локаціях, кількість постраждалих уточнюється.
Частково зруйновано будівлю школи, евакуйовано 40 дітей та 16 дорослих, — розповіли у ДСНС. — Ліквідовано пожежу у квартирах п’ятиповерхового будинку, загальною площею 150 кв. м, а також приватного будинку на площі 50 кв. м.