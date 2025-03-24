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Последствия российского ракетного удара по Сумам

Ракетный удар по Сумам — появилось видео последствий

24 мар 2025, 18:06
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Російські загарбники сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по центу міста Суми.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telgram-каналі опублікував відео, котре показує пожежу, яка розпочалася після влучання російської ракети.

Суми. 74 поранених на даний момент, є діти, — наголосив він.

Також відео наслідків російського ракетного удару опублікувала прес-служба ДСНС.

У відомстві зазначають, що рятувальники працюють над ліквідацією пожеж на декількох локаціях, кількість постраждалих уточнюється.

Частково зруйновано будівлю школи, евакуйовано 40 дітей та 16 дорослих, — розповіли у ДСНС. — Ліквідовано пожежу у квартирах п’ятиповерхового будинку, загальною площею 150 кв. м, а також приватного будинку на площі 50 кв. м.

Источник: Ракурс


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