Последствия российского ракетного удара по Сумам

https://racurs.ua/n205051-raketnyy-udar-po-sumam-poyavilos-video-posledstviy.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по центу міста Суми.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telgram-каналі опублікував відео, котре показує пожежу, яка розпочалася після влучання російської ракети.

Суми. 74 поранених на даний момент, є діти, — наголосив він.

Також відео наслідків російського ракетного удару опублікувала прес-служба ДСНС.

У відомстві зазначають, що рятувальники працюють над ліквідацією пожеж на декількох локаціях, кількість постраждалих уточнюється.