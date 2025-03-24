Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: Сумской горсовет

74 человека пострадали в Сумах в результате ракетного удара (ФОТО)

24 мар 2025, 17:41
999

Російська загарбники сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах.

Наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей. Про це повідомляє прес-служба Сумської міськради.

Зазначається, що внаслідок російського удару:

  • газопостачання відсутнє у восьми будинках;
  • гаряча вода та опалення відсутні у 18 будинках;
  • холодна вода відсутня у шести будинках.

Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська міськрада

Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров