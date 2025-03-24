Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: Сумской горсовет

https://racurs.ua/n205050-74-cheloveka-postradali-v-sumah-v-rezultate-raketnogo-udara-foto.html

Ракурс

Російська загарбники сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах.

Наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей. Про це повідомляє прес-служба Сумської міськради.

Зазначається, що внаслідок російського удару: