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Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: Сумской горсовет
74 человека пострадали в Сумах в результате ракетного удара (ФОТО)https://racurs.ua/n205050-74-cheloveka-postradali-v-sumah-v-rezultate-raketnogo-udara-foto.htmlРакурс
Російська загарбники сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах.
Наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей. Про це повідомляє прес-служба Сумської міськради.
Зазначається, що внаслідок російського удару:
- газопостачання відсутнє у восьми будинках;
- гаряча вода та опалення відсутні у 18 будинках;
- холодна вода відсутня у шести будинках.
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