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Последствия российского ракетного удара по Сумам 24 марта, фото: Сумская ОВА
Рашисты нанесли ракетный удар по центру Сум (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205047-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-centru-sum-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по центру міста Суми.
Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Внаслідок російської атаки постраждали:
- декілька багатоповерхівок;
- школа (школярі перебували у захисній споруді, зараз їх евакуйовують, вони не постраждали).
Наразі працюють рятувальні служби, відбувається гасіння пожеж та обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям.