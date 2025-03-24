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Последствия российского ракетного удара по Сумам 24 марта, фото: Сумская ОВА

Рашисты нанесли ракетный удар по центру Сум (ВИДЕО)

24 мар 2025, 15:51
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Російські загарбники сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по центру міста Суми.

Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Внаслідок російської атаки постраждали:

  • декілька багатоповерхівок;
  • школа (школярі перебували у захисній споруді, зараз їх евакуйовують, вони не постраждали).

Наразі працюють рятувальні служби, відбувається гасіння пожеж та обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям.

Источник: Ракурс


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