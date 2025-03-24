В Украине создадут новые специализированные админсуды – президент подписал закон

https://racurs.ua/n205046-v-ukraine-sozdadut-novye-specializirovannye-adminsudy-prezident-podpisal-zakon.html

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В Україні створять нові спеціалізовані адмінсуди. Президент підписав законопроєкт № 12368−1.

Цей закон передбачає створення одразу двох судів — Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів.

Конкурс на посади суддів оголошуватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів України — вона має це зробити за місяць після того, як закон набуде чинності. Його проводитимуть за участі Експертної ради, до складу якої ввійдуть троє членів від Ради суддів України і троє від міжнародних організацій.

27 лютого Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 12368−1, що стосується організації та засад створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Таким чином парламент виконав один із маяків Міжнародного валютного фонду та домовленості з Єврокомісією за планом Ukraine Facility. Новостворені два суди матимуть у своїй юрисдикції справи, які раніше розглядав ліквідований Окружний адміністративний суд Києва.

Конкурс на посади суддів оголошуватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Його проводитимуть за участі Експертної ради, до складу якої ввійдуть троє членів від Ради суддів України і троє від міжнародних організацій.