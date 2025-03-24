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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

74 людини постраждали у Сумах внаслідок ракетного удару (ФОТО)

24 бер 2025, 17:41
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Російська загарбники сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах.

Наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей. Про це повідомляє прес-служба Сумської міськради.

Зазначається, що внаслідок російського удару:

  • газопостачання відсутнє у восьми будинках;
  • гаряча вода та опалення відсутні у 18 будинках;
  • холодна вода відсутня у шести будинках.

Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська міськрада

Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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