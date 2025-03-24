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Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська ОВА
74 людини постраждали у Сумах внаслідок ракетного удару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205050-74-ludyny-postrajdaly-u-sumah-vnaslidok-raketnogo-udaru-foto.htmlРакурс
Російська загарбники сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах.
Наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей. Про це повідомляє прес-служба Сумської міськради.
Зазначається, що внаслідок російського удару:
- газопостачання відсутнє у восьми будинках;
- гаряча вода та опалення відсутні у 18 будинках;
- холодна вода відсутня у шести будинках.
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