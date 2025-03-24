Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні завершені виплати «зимової єПідтримки»
Виплати «тисячі Зеленського» завершені — Мінекономікиhttps://racurs.ua/ua/n205049-vyplaty-tysyachi-zelenskogo-zaversheni-minekonomiky.htmlРакурс
Кабмін завершив виплати «Зимової єПідтримки» за заявками в «Дії» та через банки-партнери. Ще 703 млн гривень допомоги отримали українці за заявками, поданими з 13 по 28 лютого включно, серед них — 124,5 тис. виплат на дітей.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомила прес-служба Мінекономіки.
Ця програма досягла мети — підтримала українців у складний період, — заявила перший віце-прем'єр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
За словами Свириденко, допомогою скористалися 14,4 млн громадян:
- близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги;
- також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ.
Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії, — зазначила Свириденко.
Заявки приймали до 28 лютого 2025 року. Зазначається, що заявки, які були подані через «Укрпошту», опрацюють до кінця квітня.
Читайте також
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...