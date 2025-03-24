Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні за добу сталися сотні пожеж в екосистемах, фото: ДСНС
700 пожеж в екосистемах сталися в Україні за добу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205048-700-pojej-v-ekosystemah-stalysya-v-ukrayini-za-dobu-foto.htmlРакурс
В Україні вигоріло сталися майже 700 пожеж в екосистемах — вигоріли 613 га землі.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зокрема:
- на Дніпропетровщині сталися 70 пожеж, вигоріло 76 га;
- на Кіровоградщині — майже 50 загорянь, внаслідок яких втрачено 28 га родючого ґрунту;
- на Чернігівщині зафіксовано 44 пожежі, які охопили понад 60 га;
- у Черкаській області сталося 52 займання, що знищили понад 42 га сухої рослинності. Наймасштабніша пожежа трапилася у Золотоноші — полум’я охопило 5 га, знищивши траву, очерет, сміття. Вогонь перекидався на господарчі будівлі, дрова та майно. Основні причини пожеж — необережне поводження з вогнем і куріння;
- на Вінниччині через підпал сухої трави вогонь дістався господарчої споруди, зайнялася покрівля. На щастя, ніхто не постраждав.
Не паліть сухостій! Це неконтрольована стихія, що забирає все на своєму шляху, — наголошують у ДСНС.