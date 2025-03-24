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В Украине в сутки произошли сотни пожаров в экосистемах, фото: ГСЧС

700 пожаров в экосистемах произошли в Украине за сутки (ФОТО)

24 мар 2025, 16:15
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В Україні вигоріло сталися майже 700 пожеж в екосистемах — вигоріли 613 га землі.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • на Дніпропетровщині сталися 70 пожеж, вигоріло 76 га;
  • на Кіровоградщині — майже 50 загорянь, внаслідок яких втрачено 28 га родючого ґрунту;
  • на Чернігівщині зафіксовано 44 пожежі, які охопили понад 60 га;
  • у Черкаській області сталося 52 займання, що знищили понад 42 га сухої рослинності. Наймасштабніша пожежа трапилася у Золотоноші — полум’я охопило 5 га, знищивши траву, очерет, сміття. Вогонь перекидався на господарчі будівлі, дрова та майно. Основні причини пожеж — необережне поводження з вогнем і куріння;
  • на Вінниччині через підпал сухої трави вогонь дістався господарчої споруди, зайнялася покрівля. На щастя, ніхто не постраждав.

Не паліть сухостій! Це неконтрольована стихія, що забирає все на своєму шляху, — наголошують у ДСНС.

В Україні за добу сталися сотні пожеж в екосистемах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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