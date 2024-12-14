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Ракурс
«Зимову підтримку» можна спрямувати на оплату оренди яхти

«Тисячу Зеленського» можна витратити на оренду яхти, ресторани та фотосесії — нардеп

14 гру 2024, 13:02
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«Зимову підтримку» (так звану «тисячу» Зеленського) можна спокійно і офіційно витратити на оренду яхти та п’ятизіркові готелі Hyatt або Fairmont.


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Також кошти можна спрямувати на оплату послуг автомийки чи автоцивілку. Про це сьогодні, 14 грудня, у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши відповідні скріншоти, на яких вказано перелік «інших послуг», на котрі можна витратити відповідні кошти.

Ну ще багато цікавого в переліку типу ресторанів та фотосесій))) І все це зимова підтримка і за кошти платників податків, — наголосив нардеп.

Скріншот: Ярослав Железняк

Нагадаємо, нещодавно в уряді розповіли, на що українці здебільшого витрачають «тисячу Зеленського».

Джерело: Ракурс


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