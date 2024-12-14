«Зимову підтримку» можна спрямувати на оплату оренди яхти

https://racurs.ua/ua/n202156-tysyachu-zelenskogo-mojna-vytratyty-na-orendu-yahty-restorany-ta-fotosesiyi-nardep.html

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«Зимову підтримку» (так звану «тисячу» Зеленського) можна спокійно і офіційно витратити на оренду яхти та п’ятизіркові готелі Hyatt або Fairmont.

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Також кошти можна спрямувати на оплату послуг автомийки чи автоцивілку. Про це сьогодні, 14 грудня, у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши відповідні скріншоти, на яких вказано перелік «інших послуг», на котрі можна витратити відповідні кошти.

Ну ще багато цікавого в переліку типу ресторанів та фотосесій))) І все це зимова підтримка і за кошти платників податків, — наголосив нардеп.

Нагадаємо, нещодавно в уряді розповіли, на що українці здебільшого витрачають «тисячу Зеленського».