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«Зимнюю поддержку» можно направить на оплату аренды яхты.
«Тысячу Зеленского» можно потратить на аренду яхты, рестораны и фотосессии — нардепhttps://racurs.ua/n202156-tysyachu-zelenskogo-mojno-potratit-na-arendu-yahty-restorany-i-fotosessii-nardep.htmlРакурс
«Зимову підтримку» (так звану «тисячу» Зеленського) можна спокійно і офіційно витратити на оренду яхти та п’ятизіркові готелі Hyatt або Fairmont.
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Також кошти можна спрямувати на оплату послуг автомийки чи автоцивілку. Про це сьогодні, 14 грудня, у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши відповідні скріншоти, на яких вказано перелік «інших послуг», на котрі можна витратити відповідні кошти.
Ну ще багато цікавого в переліку типу ресторанів та фотосесій))) І все це зимова підтримка і за кошти платників податків, — наголосив нардеп.
Нагадаємо, нещодавно в уряді розповіли, на що українці здебільшого витрачають «тисячу Зеленського».
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