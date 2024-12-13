Стало известно, как украинцы тратят «тысячу Зеленского»

Как украинцы тратят тысячу Зеленского. Фото:

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«Тисячу Зеленського» українські зазвичай витрачають на оплату комунальних послуг.

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Виплати в межах програми «Зимова єПідтримка» отримали вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей. Гроші надійшли на картку «Національного кешбеку». Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 13 грудня повідомив у Telegram.

Найчастіше українці витрачають «Зимову єПідтримку» на:

комуналку — 63%;

мобільний звʼязок — 17%;

перекази для Сил оборони України — 4%.

За словами міністра, виплати зараховують поступово. Якщо гроші ще не надійшли, то треба почекати, бо банк опрацьовує заявку.

Як відомо, 11 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка». Долучитись до програми можна через «Дію». Також з 10 грудня заявки приймаються через банки-партнери, а отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через «Укрпошту».

Нагадаємо, українці знайшли спосіб перевести у готівку тисячу «Зимової єПідтримки». Спочатку громадяни отримували гроші на картку «Націоналний кешбек», а потім поповнювали мобільний. Після цього гроші з телефону знімали готівкою.