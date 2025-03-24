ССО уничтожили четыре российских вертолета в Белгородской области

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Ракурс

Сили спеціальних операцій (ССО) знищили чотири російські вертольоти у Бєлгородській області.

Для ураження російської авіатехніки з реактивної системи HIMARS було запущено ракети M30A2, які оснащені 180 тисячами малих уражальних елементів у вигляді вольфрамових кульок (преформованих фрагментів), що оточують центральний вибуховий заряд.

Така кількість елементів, а також сам вибуховий заряд вагою 23 кг при влучанні, окрім знищення безпосередньо техніки, пошкоджує все на відстані до 70 метрів, що робить його ідеальним засобом для ураження скупчень військ чи техніки.

Зокрема, ракетними військами і артилерією військові уразили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8.

Ка-52 — ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.