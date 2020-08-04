Ураган «Исайяс» налетел на побережье США — фото и видео стихииhttps://racurs.ua/n142043-uragan-isayyas-naletel-na-pobereje-ssha-foto-video.htmlРакурс
Тропический шторм «Исайяс» в Атлантическом океане усилился до урагана первой категории.
В США ураган первой категории «Исайяс» достиг побережья штата Северная Каролина и накрыл жилые кварталы прибрежного города Оушн-Айл-Бич. Об этом сообщает Bloomberg.
Впоследствии ураган двинулся вглубь континента, однако его сила снова уменьшилась до тропической бури.
Впрочем, тропическая буря также представляет значительную опасность для жизни и имущества жителей восточного побережья США. Предупреждение о тропической буре распространены от Северной Каролины до границ наиболее северного штата восточного побережья США — Мэн.
Сейчас центр «Исайяс» находится в штате Вирджиния.
«Исайяс» уже вызвал разрушения и гибели двух человек в Доминиканской Республике и на территории США Пуэрто-Рико, где выкорчевывал деревья, уничтожал сельхозугодья, а также вызвал наводнения и оползни. Также этот ураган прошелся по Багамских островам.
В штатах Южная и Северная Каролина вызванные «Исайяс» дожди и штормовой прилив уже привели к наводнениям. В Северной Каролине и Вирджинии остались без света более 400 тыс. домов. Также затопило улицы города Уилмингтон, расположенного в штате Делавэр.
Президент США Дональд Трамп назвал ураган «Исайяс» «очень серьезным».
One of many cars flooded in downtown #WilmingtonNC by storm surge and #HurricaneIsaias@accuweather#ncwxpic.twitter.com/41WuG8PazS— Jonathan Petramala (@jpetramala) August 4, 2020
Напомним, тропический шторм «Синлаку» недавно выбросил тысячи мидий на один из пляжей в Таиланде.