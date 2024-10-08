Байден отложил свою поездку в Германию на «Рамштайн» из-за мощности урагана Мильтон

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Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини та Анголи через потужність урагану Мільтон, повідомили в Білому домі.

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У Німеччині Байден мав очолити зустріч контактної групи з питань оборони України «Рамштайн», яка відбудеться 12 жовтня.

Зважаючи на траєкторію та потужність урагану Мільтон, президент Байден відкладає свою поїздку до Німеччини та Анголи, — повідомили в Білому домі.

Ураган «Мільтон», що наближається до американського штату Флорида, посилився до максимальної — п’ятої — категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона, повідомив 7 жовтня Національний центр США з відстеження ураганів (NHC).

«Мільтон» рухається на схід зі швидкістю 14,5 км/год. Пориви вітру сягають 287 км/год.

Метеорологи попереджають про можливі катастрофічні наслідки урагану для узбережжя Флориди. Як очікується, вже в середу, 9 жовтня, шторм з усією силою обрушиться на густонаселене місто Тампа (Флорида) на узбережжі Мексиканської затоки.

Жителів Флориди попросили підготуватися до евакуації, яка може стати наймасштабнішою за останні роки. Губернатор Флориди Рон Десантіс попередив, що часу залишається дуже мало.

Ми маємо бути готові до того, що можемо зіткнутися з чудовиськом, — сказав Десантіс на пресконференції минулого понеділка.

Попередження про «Мільтон» з’явилися через 10 днів після урагану «Гелен», що хазяйнував у Флориді, жертвами якого стали десятки людей у США.

Ураган «Гелен» став найсмертоноснішим у США за останні 19 років — після «Катріни», яка забрала життя 225 осіб у 2005 році. Ще сотні людей після урагану «Гелен» вважаються зниклими безвісти.

Директор Національної метеорологічної служби Кен Грем зазначив, що ураган «Мілтон» посилився з першої категорії до п’ятої: швидкість вітру за останні 24 години посилилася на 148 км/год.

Це третій за величиною показник за всю історію спостережень, — сказав він.

Минулого тижня ураган «Гелен» забрав життя щонайменше 232 людей. Шторм четвертої категорії є найсмертоноснішим ураганом на материковій частині США з часів урагану «Катріна», що обрушився на узбережжя Мексиканської затоки у 2005 році.

Понад 100 жертв «Гелен» припали лише на Північну Кароліну. Крім того загинули люди у Джорджії, Південній Кароліні та Флориді. Десятки людей досі вважаються безвісти зниклими.