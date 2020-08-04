Владислава Мангера суд оставил в СИЗО до 11 сентября. Фото: pravda.com

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Убийство Екатерины Гандзюк продолжают расследовать правоохранители. Подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислав Мангер, председатель Херсонского областного совета, будет находиться под стражей.

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения чиновнику после рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов Мангера на определение следственного судьи Печерского райсуда от 14 июля. Фемида удовлетворила ходатайство прокуратуры и продлила пребывание чиновника в следственном изоляторе до 11 сентября. Об этом 4 августа сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

Отмечается, что такое решение суд принял 3 августа 2020 года.

Тем временем в Facebook-сообществе «Кто заказал Катю Гандзюк» сообщили, что Верховный суд оставил рассмотрение дела Мангера в столице. Отмечается, что сам подозреваемый и его защита хотели, чтобы это дело рассматривалось в Херсонском суде, «ведь в Херсоне все схвачено».

Сегодня Верховный суд отклонил это ходатайство. Дело и в дальнейшем будет рассматриваться в Киеве. А в ближайшее время Апелляционный суд определит, в каком именно суде, — сообщили в сообществе.

Напомним, 28 июля в Офисе президента заявили, что обвинительный акт в отношении председателя Херсонской областной государственной администрации Владислава Мангера и бывшего помощника депутата херсонского Алексея Левина по факту убийства Гандзюк уже направили в суд.