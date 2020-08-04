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Ракурс
Ни одного аппарата ИВЛ еще не приобрел Минздрав

Ни одного аппарата ИВЛ еще не приобрел Минздрав (ДОКУМЕНТ)

4 авг 2020, 16:39
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Коронавирус в Украине подкосил уже 74 тыс. человек. Однако ни одного аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до сих пор не приобрело Министерство здравоохранения с начала вспышки коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом сообщил финансово-экономический департамент Минздрава в ответ на запрос нардепа от фракции «Голос» Юлии Клименко.

Еще в апреле Кабмин выделил министерству Максима Степанова 100 млн грн на закупку необходимого оборудования для украинских больниц, в том числе и аппаратов ИВЛ. Однако в полученном ответе Минздрав указал, что ведомство «готовит необходимые документы» для проведения закупок.

Жодного апарату ШВЛ досі не придбало МОЗ

Нардеп напомнила о намерениях Степанова обеспечить больницы 200 аппаратами ИВЛ, о чем он заявлял более трех месяцев назад.


Бездействие возглавляемого Степановым ведомства во время эпидемии — это преступление, — убеждены в «Голосе».

Напомним, парламентская фракция инициировала в Верховной Раде увольнение министра здравоохранения. Для этого нардепы уже зарегистрировали проект постановления об отставке Степанова. В «Голосе» добавляют, что этот документ поддержали почти четверть депутатов Рады.

Источник: Ракурс


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