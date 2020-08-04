Три повітряні кулі з туристами впали в США. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n142047-vpaly-try-povitryani-kuli-z-turystamy-v-ssha-12-postrajdalyh-video.html

Ракурс

Три повітряні кулі з туристами впали в американському штаті Вайомінг у понеділок вранці, 3 серпня. У гондолах куль перебували 36 осіб.

Близько 8.00 місцева влада отримала повідомлення про падіння трьох оглядових повітряних куль поблизу передгір’я курортної зони Teton Village, приблизно у 12 милях на північ від Джексона, пише CNN.

У результаті падіння травми отримали 12 осіб. Одного потерпілого було доставлено до травматологічного центру в Айдахо-Фолс, а ще 11 осіб госпіталізовано до місцевих лікарень.

За попередніми даними, пілоти не впоралися з керуванням через сильний порив вітру, який буквально кинув кулі на землю.

Як раніше писав «Ракурс», під час святкування дня міста в Знам’янці Кіровоградської області повітряна куля з пасажирами зачепилася за гілки дерев біля місцевого стадіону та застрягла на висоті майже восьми метрів над землею. Пасажирів знімали з гондоли співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.