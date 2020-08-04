Про аномалію у Карпатах розповіли метеорологи. Фото: vartonews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142048-pro-anomaliu-u-karpatah-rozpovily-meteorology-dokument.html

Ракурс

Аномальне явище спостерігається в українських Карпатах — у 2019 та 2020 роках не зійшло жодної лавини.

Загалом минулий сезон в Карпатах був аномальним по всіх параметрах: по висоті снігового покриву, по температурному режиму, по кількості опадів тощо. Зима була теплою, малосніжною і короткочасною. Інтенсивність відлиги теж була невисокою. Ситуацію в карпатських горах метеорологи вважають аномальною. Про це йдеться у звіті, опублікованому на сторінці спільноти «Сніголавинна ситуація в українських Карпатах» у Facebook.

Також фахівці зазначають, що крім малосніжної зими, причиною відсутності лавин стало заростання схилів гір чагарниковими рослинами, а також відсутність значних хуртовин та відлиг.

Нагадаємо, 11 червня в Києві зафіксували відразу два температурних рекорди. Тоді середньодобова температура повітря становила +26,3°, що на 0,3° вище попереднього рекордного значення для цього дня 1885 року.