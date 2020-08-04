Гітара Елвіса Преслі пішла з молотка за шалену суму. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n142051-gitara-elvisa-presli-pishla-z-molotka-za-shalenu-sumu.html

Ракурс

Гітара Елвіса Преслі була продана на аукціоні в США за 1,32 млн дол. Це рекордна ціна для усіх пам’ятних речей короля рок-н-ролу, які продавалися на аукціонах.

Йдеться про гітару Martin D-18 1942 року випуску, якою Преслі володів із 1954 по 1956 рік, повідомляє TMZ.

Гітара має свою історію. Преслі придбав інструмент у магазині O.K. Houck’s Piano Store в Мемфісі. Трохи пізніше деку гітари король рок-н-ролу прикрасив металевими літерами з написом ELVIS. Зараз на гітарі не вистачає букви S.

Цю гітару Преслі використовував для запису багатьох своїх ранніх класичних треків, у тому числі таких відомих пісень, як «That's Alright (Mama)», «Blue Moon of Kentucky» та «Good Rockin' Tonight».

Покупець інструменту вирішив зберегти інкогніто.

Як раніше писав «Ракурс», двійник Преслі з Норвегії Кьєлл Хеннінг Бьорнстад встановив новий світовий рекорд із безперервного виконання пісень короля рок-н-ролу. Він виконував пісні Преслі впродовж 50 годин, 50 хвилин і 50 секунд.