Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Гітара Елвіса Преслі пішла з молотка за шалену суму. Фото: РІА Новости

Гітара Елвіса Преслі пішла з молотка за шалену суму

4 сер 2020, 18:47
999

Гітара Елвіса Преслі була продана на аукціоні в США за 1,32 млн дол. Це рекордна ціна для усіх пам’ятних речей короля рок-н-ролу, які продавалися на аукціонах.

Йдеться про гітару Martin D-18 1942 року випуску, якою Преслі володів із 1954 по 1956 рік, повідомляє TMZ.

Гітара Елвіса Преслі пішла з молотка за шалену суму. Фото: TMZ

Гітара має свою історію. Преслі придбав інструмент у магазині O.K. Houck’s Piano Store в Мемфісі. Трохи пізніше деку гітари король рок-н-ролу прикрасив металевими літерами з написом ELVIS. Зараз на гітарі не вистачає букви S.

Цю гітару Преслі використовував для запису багатьох своїх ранніх класичних треків, у тому числі таких відомих пісень, як «That's Alright (Mama)», «Blue Moon of Kentucky» та «Good Rockin' Tonight».


Покупець інструменту вирішив зберегти інкогніто.

Як раніше писав «Ракурс», двійник Преслі з Норвегії Кьєлл Хеннінг Бьорнстад встановив новий світовий рекорд із безперервного виконання пісень короля рок-н-ролу. Він виконував пісні Преслі впродовж 50 годин, 50 хвилин і 50 секунд.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿