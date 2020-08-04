ФБР обшукало офіси Коломойського в США. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n142052-fbr-obshukalo-ofisy-kolomoyskogo-v-ssha-zmi-foto.html

Ракурс

Офіс олігарха Ігоря Коломойського в Сполучених Штатах Америки обшукали тамтешні правоохоронці.

Федеральне бюро розслідувань прийшло з обшуками в приміщеннях компанії Optima Management Group в офісному центрі в місті Клівленд, штат Огайо. Агенти Бюро припускають, що ця компанія пов’язана з Коломойським, зокрема через «ПриватБанк», яким він володів до націоналізації. Про це 4 серпня повідомляє місцеве видання Cleveland.com із посиланням на агента ФБР Вікі Андерсон.

Зазначається, що компанії, пов’язані з «ПриватБанком», також перебували в структурі власності Optima. А сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість. ЗМІ припускає, що бізнесмен через цю фірму відмивав кошти з «ПриватБанку».

Раніше, у травні 2020 року, видання BuzzFeed і Bloomberg повідомили про справу, яку ФБР веде проти Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова. Журналісти писали, що з 2008 по 2013 роки компанії з Кіпру та Карибських островів пов’язані з Коломойським скуповували нерухомість у центрі Клівленда, а також окремі об'єкти в інших американських штатах.

Зазначалося, що олігархи передали 622,8 млн дол. підконтрольним їм фірмам для купівлі нерухомості. Припускається, що частина коштів були виведені з «ПриватБанку» для відмивання.

Нагадаємо, у липні американська компанія з корпоративних розслідувань Kroll повідомляла, що олігарх Ігор Коломойський разом із бізнесменами Ігорем і Григорієм Суркісами вивели кошти з «ПриватБанку» під час його націоналізації.