Київський терорист Сухроб Карімов. Фото: СБУ

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Київському терористу Сухробу Карімову не змогли 5 серпня обрати запобіжний захід, оскільки його адвокати запросили відвід судді.

Захист підозрюваного попросив відвід судді оскільки, що він не розуміє української мови і просить лист зі звинуваченням російською. Суд задовольнив запит на переклад. А відвід судді буде розглядатися 5 серпня. О 8.00 визначать склад суддів та призначать точний час засідання. Про це заявив прокурор Олександр Жила, передає Telegram-канал PavlovskyNews.

Представник прокуратури додав, що за час спілкування з обвинуваченим він не помітив неадекватності в його діях. Правоохоронці поки не вважають, що теракт міг бути замовним.

Як відомо, Карімов підозрюється у вчиненні терористичного акту (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу). Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, 3 серпня громадянин Узбекистану Сухроб Карімов захопив приміщення банку «Універсал банк» у бізнес-центрі «Леонардо», розташованому в Києві на вул. Богдана Хмельницького. При собі терорист мав сумки, у яких, як він стверджував, була вибухівка. Він вийшов у прямий ефір, але не зумів повністю виголосити промову, оскільки його затримав спецназ СБУ.