Вибух у Бейруті. Фото: France24 у Twitter

https://racurs.ua/ua/n142054-nadpotujnyy-vybuh-progrymiv-u-beyruti-bagato-zagyblyh-ta-poranenyh-foto-video.html

Ракурс

Потужний вибух у порту Бейрута 5 серпня сколихнув всю столицю Лівану.

Вибухова хвиля поширилася в центрі міста й передмісті, пошкодивши деякі будівлі. У будинках на відстані 10 км виривало двері та вікна, пошкоджені перекриття. Зруйновано кілька будинків, під завалами можуть бути люди. На місці надзвичайної події працюють рятувальники, військовослужбовці та медична допомога. Про надзвичайну подію повідомило Національне інформагентство Лівану.

Міністр охорони здоров’я Лівану вже заявив, що загиблих і поранених після вибуху в порту Бейрута дуже багато. Наразі точне число постраждалих та загиблих невідоме.

Також невідома точна причина вибуху. Відомо, що в порту вибухнув склад із піротехнікою. Інформагентство AFP із посиланням на джерело в силах безпеки Лівану повідомило про серію вибухів — в порту та неподалік від резиденції екс-прем'єр-міністра країни Рафіка Харірі. ЗМІ повідомляють про щонайменше шести жертвах.

Нагадаємо, 29 липня вибух газу у префектурі Фукусіма вщент зруйнував ресторан. Внаслідок НП щонайменше 17 осіб постраждало і одна особа загинула.