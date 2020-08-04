Взрыв в Бейруте. Фото: Philosopher Psychologist у Twitter

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Взрыв в Бейруте разрушил и повредил половину города. Два взрыва произошли в порту в течение 15 минут.

Первый взрыв спровоцировал пожар на складе в порту и привел к сверхмощного второго взрыва. Масштабная взрывная волна снесла многоэтажное здание, которое находилось рядом и привело к разрушениям в столице Ливана — повреждены автомобили, выбиты окна в сотнях домов. Мэр Бейрута сравнил сегодняшние взрывы с событиями в Хиросиме и Нагасаки. Отмечается, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, который расположен в 250 км от столицы Ливана. Об этом 4 августа сообщает Reuters.

По информации британской газеты Daily Star, в ливийской армии выяснили, сначала взорвался склад с нитратами, а потом огонь перевернусь на баржу с пиротехникой.

Вследствие чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере 10 человек, а число пострадавших перевалило за сотни. Большинство из них получили осколочные ранения, вызванные взрывной волной.

Напомним, 4 августа мощнейший взрыв в порту Бейрута всколыхнул всю столицу Ливана — взрывной волной на расстоянии 10 км вырывало двери и окна, перебрасывало автомобили.