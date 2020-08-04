Вибух у Бейруті. Фото: Philosopher Psychologist у Twitter

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Вибух у Бейруті зруйнував та пошкодив половину міста. Два вибухи сталися в порту впродовж 15 хвилин.

Перший вибух спровокував пожежу на складі в порту та призвів до надпотужного другого вибуху. Масштабна вибухова хвиля знесла багатоповерхову будівлю, яка знаходилася поруч та призвела до руйнувань у столиці Лівану — пошкоджені автомобілі, вибиті вікна у сотнях будинків. Мер Бейрута порівняв сьогоднішні вибухи з подіями в Хіросімі і Нагасакі. Зазначається, що хвиля від вибуху в Бейруті дійшла до Кіпру, який розташований за 250 км від столиці Лівану. Про це 4 серпня повідомляє Reuters.

За інформацією британської газети Daily Star, в лівійській армії з’ясували, спершу вибухнув склад із нітратами, а потім вогонь перекинуся на баржу із піротехнікою.

Внаслідок надзвичайної події загинули щонайменше 10 осіб, а число постраждалих перевалило за сотні. Більшість із них дістали осколкові поранення, спричинені вибуховою хвилею.

Нагадаємо, 4 серпня надпотужний вибух у порту Бейрута сколихнув всю столицю Лівану — вибуховою хвилею на відстані 10 км виривало двері та вікна, перекидало автомобілі.