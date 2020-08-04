Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кравчук повідомив, чим буде займатися Фокін в ТКГ. Фото: zavtra.com.ua

Фокін у ТКГ — стало відомо, чим займатиметься в делегації 87-річний екс-чиновник

4 сер 2020, 20:39
999

Вітольд Фокін, перший прем'єр-міністр України, матиме конкретні завдання у складі української делегації в Тристоронній контактній групі.

Основна робота 87-річного колишнього чиновника — комунікація між жителями Донбасу — тих, які живуть на підконтрольній бойовикам ЛДНР території та тими людьми, які виїхали з ОРДЛО. Про це 4 серпня заявив голова української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Спілкування та комунікація з людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були її залишити — налагодити між ними комунікацію. А якщо точно — координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти в відповідно до цього розуміння, — зазначив Кравчук.


Нагадаємо, на минулому тижні керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук днями заявив, що 87-річний перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін може стати учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Сам Фокін зізнався журналістам, що посаду в ТКГ йому запропонував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фокін взяв паузу, щоб з’ясувати позиції й узгодити всі точки зору з Кравчуком. Після цього перший прем'єр погодився увійти до складу української делегації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿