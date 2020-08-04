Кравчук повідомив, чим буде займатися Фокін в ТКГ. Фото: zavtra.com.ua

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Вітольд Фокін, перший прем'єр-міністр України, матиме конкретні завдання у складі української делегації в Тристоронній контактній групі.

Основна робота 87-річного колишнього чиновника — комунікація між жителями Донбасу — тих, які живуть на підконтрольній бойовикам ЛДНР території та тими людьми, які виїхали з ОРДЛО. Про це 4 серпня заявив голова української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Спілкування та комунікація з людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були її залишити — налагодити між ними комунікацію. А якщо точно — координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти в відповідно до цього розуміння, — зазначив Кравчук.



Нагадаємо, на минулому тижні керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук днями заявив, що 87-річний перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін може стати учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Сам Фокін зізнався журналістам, що посаду в ТКГ йому запропонував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фокін взяв паузу, щоб з’ясувати позиції й узгодити всі точки зору з Кравчуком. Після цього перший прем'єр погодився увійти до складу української делегації.