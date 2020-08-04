Кравчук сообщил, чем будет заниматься Фокин в ТКГ. Фото: zavtra.com.ua

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Витольд Фокин, первый премьер-министр Украины, будет иметь конкретные задачи в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Основная работа 87-летнего бывшего чиновника — коммуникация между жителями Донбасса — тех, которые живут на подконтрольной боевикам ЛДНР территории и теми людьми, которые выехали из ОРДЛО. Об этом 4 августа заявил глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были ее оставить — наладить между ними коммуникацию. А если точно — координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать согласно этому пониманию, — отметил Кравчук.



Напомним, на минувшей неделе руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук на днях заявил, что 87-летний первый премьер-министр Украины Витольд Фокин может стать участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Сам Фокин признался журналистам, что должность в ТКГ ему предложил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фокин взял паузу, чтобы выяснить позиции и согласовать все точки зрения с Кравчуком. После этого первый премьер согласился войти в состав украинской делегации.