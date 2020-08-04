Мозг может обрабатывать ограниченное количество информации. Фото: psyhosoma.com

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Мозг человека способен обрабатывать лишь ограниченное количество информации.

Британские нейробиологи утверждают, что подача энергии в мозг постоянна, но она не может превышать верхней границы, какой бы сложной ни была задача. Поэтому, когда мозг использует большее количество энергии для обработки текущего задания, то гораздо меньше энергии поступает на обработку второстепенного. Об этом пишет научный журнал JNeurosci.

Таким образом возникает так называемый эффект «слепоты невнимания», что приводит к тому, когда стимулы, которые находятся в поле зрения, просто не регистрируются, даже если они очень важные. Это объясняется тем, почему человек, который занят каким-то делом, иногда не может сосредоточиться на том, что ему говорят. Это показывает, как опасно отвлекать водителей, когда они за рулем.

Ученые отмечают, что мозг все время использует почти 20% метаболической энергии человека, даже когда он спит. В то же время этот запас энергии не может увеличиваться, когда человек нагружает ум большим количеством задач.

Авторы исследования выяснили, когда начинается эта «слепота невнимания» и увидели, сколько энергии используют разные части мозга, когда люди сосредотачивают внимание на определенной задаче. В ходе эксперимента 18 человек выполняли задачи, которые определялись или как «сложные», или как «простые», и время от времени подопытных визуально отвлекали. Оказалось, что уровень клеточного метаболизма в частях мозга, которые реагировали на изначально поставленную задачу, повышался по мере ее усложнения. Также стало известно, что уровень клеточного метаболизма в частях, которые реагируют на «второстепенные» стимулы, резко уменьшился.

Таким образом исследователи установили, что из-за ограничения возможностей мозга человек устает, когда пытается обработать слишком много информации.

Напомним, американские ученые установили, что люди, которые пережили инсульт сохраняя высокий уровень оптимизма, имели более низкий уровень воспаления, снижение тяжести инсульта и меньшую физическую утрату трудоспособности за три месяца по сравнению с теми, кто был менее оптимистичным.