Мозок може обробляти обмежену кількість інформації. Фото: psyhosoma.com

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Мозок людини здатний обробляти лише обмежену кількість інформації.

Британські нейробіологи стверджують, що подача енергії в мозок постійна, і вона не може перевищувати верхньої межі, якою б складною не була задача. Тому, коли мозок використовує більшу кількість енергії для обробки поточного завдання, то набагато менше енергії надходить на обробку другорядної. Про це пише науковий журнал JNeurosci.

Таким чином виникає так званий ефект «сліпоти неуваги», що призводить до того, коли стимули, які знаходяться в полі зору, просто не реєструються, навіть якщо вони дуже важливі. Це пояснюється те, чому людина, яка зайнята якоюсь справою, інколи не може зосередитися на тому, що їй кажуть. Це показує, чому небезпечно відволікати водіїв, коли вони за кермом.

Вчені зазначають, що мозок увесь час використовує майже 20% метаболічної енергії людини, навіть коли вона спить. Водночас цей запас енергії не може збільшуватися, коли людина навантажує розум великою кількістю завдань.

Автори дослідження з’ясували, коли починається ця «сліпота неуваги» й побачили, скільки енергії використовують різні частини мозку, коли люди зосереджують увагу на певній задачі. У ході експерименту 18 осіб виконували завдання, які визначалися або як «складні», або як «прості», і час від часу піддослідних візуально відволікали. Виявилося, що рівень клітинного метаболізму в частинах мозку, які реагували на спочатку поставлене завдання, підвищувався в міру її ускладнення. Також стало відомо, що рівень клітинного метаболізму в частинах, котрі реагують на «другорядні» стимули, різко зменшився.

Таким чином дослідники встановили, що через обмеження можливостей мозку людина втомлюється, коли намагається обробити занадто багато інформації.

Нагадаємо, американські науковці встановили, що люди, які пережили інсульт зберігаючи високий рівень оптимізму, мали нижчий рівень запалення, зниження тяжкості інсульту та меншу фізичну втрату працездатності через три місяці у порівнянні з тими, хто був менш оптимістичним.