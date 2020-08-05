Бейрут атаковали с помощью бомбы — Трамп о взрыве в Ливане

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Президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме 4 августа, заявил, ссылаясь на американских военных, что в столице Ливана взорвалась бомба, поэтому речь идет об атаке.

Исходя из взрыва, похоже на то (взрыв бомбы — ред.). Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов… Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да, — заявил Трамп.

По словам американского президента, Пентагон предварительно исключает версию «какого-то производственного взрыва». Ранее Трамп также отметил, что Вашингтон предлагает Ливану помощь, чтобы преодолеть последствия «ужасной атаки».

В то же время чиновники Департамента обороны США заявили об отсутствии признаков нападения на Бейрут, тем самым опровергая заявления Трампа, пишет CNN.

Один из чиновников отметил, что наличие подобных признаков повлекло бы автоматическое усиление защиты американских войск и имущества США в регионе. Однако пока ничего подобного не происходит.

Жертвами взрыва в Бейруте стали по меньшей мере 78 человек. По информации министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, около 4 тыс. человек получили ранения. Много людей считаются пропавшими без вести.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате взрыва упали фасады нескольких зданий, повреждения получили жилые дома и офисы. По версии властей, взрыв произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2750 т конфискованной аммиачной селитры.