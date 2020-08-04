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Ракурс
5 августа верующие чествуют Почаевскую икону Божьей Матери. Фото: yantar.ua

5 августа чествуют Почаевскую икону Божьей Матери

4 авг 2020, 22:46
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5 августа верующие православной церкви отмечают праздник Почаевской иконы Божьей матери — один из самых почитаемых образов Богородицы в Украине. В самой Почаевской лавре эта икона находится более 400 лет. В этой святыне люди просят преодоления тяжелых болезней, обращаются об освобождении из плена.

По народному календарю, 5 августа — день Трофима Бессонника. Украинские селяне считали, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у них было много работы по хозяйству. В эту пору хозяева собирали урожай в полях, а женщины заготавливали на зиму варенье и компоты.

Народные приметы на 5 августа:

  • Совы кричат — будет холодно;
  • Утренние звезды быстро гаснут — к сильному ветру;
  • Звезды необычайно яркие на рассвете 5 августа — через пару дней начнутся дожди.

Что нельзя делать 5 августа:

  • Наши предки верили, что в этот день нельзя приглашать чужаков в дом, чтобы не накликать беду;
  • Также желательно сегодня воздержаться от тяжелого физического труда и работы на поле;
  • Нельзя унывать и настраиваться на негатив в этот день.

Именины 5 августа отмечают Виталий, Федор, Трофим и Анна.


В мире 5 июля отмечается Всемирный день устриц, День «Работай как собака», День свежего дыхания и День нижнего белья.

Напомним, сегодня, 4 августа, христиане отмечали День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины, которая была одной из самых известных женщин в истории религии, последовательницей Иисуса Христа.

Источник: Ракурс


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