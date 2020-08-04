5 серпня віряни вшановують Почаївську ікону Божої Матері. Фото: yantar.ua

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5 серпня віряни православної церкви відзначають свято Почаївської ікони Божої матері — одне із найбільш шанованих образів Богородиці в Україні. У самій Почаївській лаврі ця ікона перебуває понад 400 років. У цієї святині люди просять подолання важких хвороб, звертаються про звільнення з полону.

За народним календарем, 5 серпня — день Трофима Безсонника. Українські селяни вважали, що цього дня не можна лягати спати до пізнього вечора, адже у них було багато роботи по господарству. В цю пору господарі збирали врожай у полів, а жінки заготовляли на зиму варення та компоти.

Народні прикмети на 5 серпня:

Сови кричать — буде холодно;

Ранкові зорі швидко гаснуть — до сильного вітру;

Зірки надзвичайно яскраві на світанку 5 серпня — через пару днів почнуться дощі.

Що не можна робити 5 серпня:

Наші предки вірили, що у цей день не можна запрошувати чужинців до оселі, аби не накликати біду;

Також бажано сьогодні утриматися від важкої фізичної праці та роботи на полі;

Не можна сумувати та налаштовуватися на негатив у цей день.

Іменини 5 серпня відзначають Віталій, Федір, Трофим та Анна.

У світі 5 липня відзначають Всесвітній день устриць, День «Працюй як собака», День свіжого дихання та День спідньої білизни.

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, християни відзначали День пам’яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини, яка була однією із найвідоміших жінок в історії релігії, послідовницею Ісуса Христа.