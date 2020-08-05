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Ракурс
Момент мощного взрыва в Бейруте попал на видео — взрыв в Ливане

Момент мощного взрыва в Бейруте попал на видео

5 авг 2020, 08:47
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Мощный взрыв в Бейруте попал на видео — очевидцы сняли момента взрыва. Видеозапись показывает, что сначала над портом в столице Ливана стоял столб дыма, а потом раздался мощный взрыв, после чего над городом нависла туча в форме гриба.

Взрывная волна разрушила несколько кварталов Бейрута. По версии властей, взорвались 2,7 т нитрата аммония, которые в течение шести лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности. Взрыву предшествовав пожар.

Взрыв в Бейруте прогремел после 18.00 во вторник, 4 августа. Местные СМИ сообщают, что больницы города переполнены ранеными. Многие люди все еще находятся под обломками.

Взрыв ощущался даже на острове Кипр, который расположен за 240 км в Средиземном море. Жители Кипра подумали, что произошло землетрясение.


В результате взрывов в Ливане погибли 78 человек, более 4 тыс. получили ранения.

Источник: Ракурс


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