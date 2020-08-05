Секретний звіт розслідування проти РФ затвердили у США

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Секретний звіт розслідування проти РФ затвердили у США — розвідувальний комітет Сенату США погодив засекречену версію останнього, п’ятого тому розслідування щодо втручання Москви у вибори президента 2016 року.

Про це йдеться в спільній заяві голови комітету сенатора-республіканця Марка Рубіо й співголови, демократа Марка Уорнера, пише «Укрінформ».

Комітет з питань розвідки Сенату підтримав ухвалення засекреченої версії останнього тому двопартійного «російського» розслідування, що проводилось комітетом. Найближчим часом комітет працюватиме над включенням будь-яких додаткових позицій, а також спільно з Розвідувальним співтовариством формалізуватиме відредаговану розсекречену загальнодоступну версію звіту п’ятого тому, — йдеться в заяві.

Сенатори подякували всім, хто був причетний до розслідування «за роки сумлінної й наполегливої праці над критично важливим питанням».

Нагадаємо, раніше сенатський комітет з питань розвідки оприлюднив звіти щодо перших чотирьох томів так званого «російського» розслідування. У цих звітах йшлося про втручання Кремля в американську виборчу інфраструктуру, роботу соціальних медіа, а також реагування уряду США на російську активність. Окрім цього, звіт комітету містить оцінку Розвідувального співтовариства США щодо втручання Росії у вибори.

Раніше американський президент вперто відмовлявся визнавати можливість впливу Кремля на американські вибори. Проте в лютому 2018 року в Білому домі заявили, що Трамп визнає факт втручання РФ, але можливе сприяння його перемозі з боку Росії вважає «дезінформаційною кампанією» конкурентів із Демократичної партії США.