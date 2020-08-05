Коронавірус в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n142064-novyy-rekord-koronavirusu-v-ukrayini-za-dobu-mayje-1-tys-300-vypadkiv-infografika.html

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Коронавірусом в Україні за останню добу заразилися 1 тис. 271 особа.

А з початку епідемії інфекцію підхопили 75 тис. 490 осіб. Одужали від хвороби 40 тис. 613 осіб, а наразі хворіють 33 тис. 89 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Померли за добу 24 особи, а подолали коронавірус 914 осіб. За вівторок, 4 серпня, було 1 тис. 653 підозри на COVID-19.

За останню добу найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в регіонах:

Львівська область (156 нових хворих);

Київ (150 інфікованих);

Харківська область (146 нових випадків);

Івано-Франківська область (127 заражених);

Одеська область (93 хворих).

За 5 серпня нові випадки зараження не фіксували у Кіровоградській області.

Нагадаємо, днями головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що наразі в світі проводяться клінічні випробування 25 вакцин від коронавірусу. Дослідження шести вакцин-кандидатів перебувають на завершальному етапі, які повинні завершитися до кінця цього року, а на початку 2021 року має розпочатися серійне виробництво препаратів.