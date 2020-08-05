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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото:

Новий рекорд коронавірусу в Україні — за добу майже 1 тис. 300 випадків (ІНФОГРАФІКА)

5 сер 2020, 09:28
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Коронавірусом в Україні за останню добу заразилися 1 тис. 271 особа.

А з початку епідемії інфекцію підхопили 75 тис. 490 осіб. Одужали від хвороби 40 тис. 613 осіб, а наразі хворіють 33 тис. 89 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Померли за добу 24 особи, а подолали коронавірус 914 осіб. За вівторок, 4 серпня, було 1 тис. 653 підозри на COVID-19.

За останню добу найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в регіонах:

  • Львівська область (156 нових хворих);
  • Київ (150 інфікованих);
  • Харківська область (146 нових випадків);
  • Івано-Франківська область (127 заражених);
  • Одеська область (93 хворих).

За 5 серпня нові випадки зараження не фіксували у Кіровоградській області.

Поширення коронавірусу в Україні. Інфографіка: rnbo.gov.ua


Поширення коронавірусу в Україні. Інфографіка: rnbo.gov.ua

Нагадаємо, днями головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що наразі в світі проводяться клінічні випробування 25 вакцин від коронавірусу. Дослідження шести вакцин-кандидатів перебувають на завершальному етапі, які повинні завершитися до кінця цього року, а на початку 2021 року має розпочатися серійне виробництво препаратів.

Джерело: Ракурс


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