В офісі Зеленського очікують на нове рішення Венедіктової щодо Піскуна

Рішення Венедіктової щодо Піскуна розкритикували в офісі Зеленського

https://racurs.ua/ua/n142065-v-ofisi-zelenskogo-ochikuut-na-nove-rishennya-venediktovoyi-schodo-piskuna.html

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Рішення очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової взяти собі в радники одіозного колишнього генпрокурора Святослава Піскуна прокоментували в Офісі президента Володимира Зеленського.

Я думаю, що це було неправильне рішення, і я вважаю, що Венедіктова ухвалить відповідне нове рішення щодо Піскуну. Я вважаю, що вона ухвалить. Вона зрозуміє, що мабуть щось не так з цим кадровим призначенням, — заявив радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами чиновника, Піскун сьогодні не може обіймати посаду у вертикалі влади Зеленського.

Це для авторитету держави вкрай погане явище. Як було вкрай погане явище призначати суб'єкта за прізвищем «Луценко» генеральним прокурором, так само і суб'єкта за прізвищем «Піскун» призначати радником генпрокурора. Це — неправильне рішення для суспільного здоров’я, — переконаний Подоляк.



Нагадаємо, Піскун свого часу очолював Генпрокуратуру за президентства Леоніда Кучми і Віктора Ющенка. Венедіктова взяла його позаштатним радником на громадських засадах 30 липня.

Сама Венедіктова заявила, Піскун має досвід і як «людина системи» працював за різних президентів «на державу».