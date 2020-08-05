В офісі Зеленського очікують на нове рішення Венедіктової щодо Піскуна

В офісі Зеленського очікують на нове рішення Венедіктової щодо Піскунаhttps://racurs.ua/ua/n142065-v-ofisi-zelenskogo-ochikuut-na-nove-rishennya-venediktovoyi-schodo-piskuna.htmlРакурс
Рішення очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової взяти собі в радники одіозного колишнього генпрокурора Святослава Піскуна прокоментували в Офісі президента Володимира Зеленського.
Я думаю, що це було неправильне рішення, і я вважаю, що Венедіктова ухвалить відповідне нове рішення щодо Піскуну. Я вважаю, що вона ухвалить. Вона зрозуміє, що мабуть щось не так з цим кадровим призначенням, — заявив радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк в інтерв’ю «Радіо Свобода».
За словами чиновника, Піскун сьогодні не може обіймати посаду у вертикалі влади Зеленського.
Це для авторитету держави вкрай погане явище. Як було вкрай погане явище призначати суб'єкта за прізвищем «Луценко» генеральним прокурором, так само і суб'єкта за прізвищем «Піскун» призначати радником генпрокурора. Це — неправильне рішення для суспільного здоров’я, — переконаний Подоляк.
Нагадаємо, Піскун свого часу очолював Генпрокуратуру за президентства Леоніда Кучми і Віктора Ющенка. Венедіктова взяла його позаштатним радником на громадських засадах 30 липня.
Сама Венедіктова заявила, Піскун має досвід і як «людина системи» працював за різних президентів «на державу».