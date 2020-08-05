Анулювати партію Зеленського просять через суд

https://racurs.ua/ua/n142066-anuluvaty-partiu-zelenskogo-prosyat-cherez-sud.html

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Анулювати реєстраційне свідоцтво партії Володимира Зеленського «Слуга народу» просять Окружний адміністративний суд Києва. Служителі Феміди можуть зобов’язати Міністерство юстиції України скасувати реєстрацію президентської політсили.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим позовом, повідомила прес-служба ОАСК.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо невиконання положень статті закону «Про політичні партії в Україні» та певної частини Положення про Мін’юст, яка полягає у нездійсненні подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії «Слуга народу», — повідомили в суді.

Зауважимо, що подібний позов вже надходив до Окружного адміністративного суду цьогоріч у січні.

Партія «Слуга народу» зареєстрована 31 березня 2016 року. У липні 2019 року політична сила пішла на парламентські вибори й здобула 254 місця у Верховній Раді.

Раніше «Слуга народу» називалася «Партією рішучих змін». Її заснували у квітні 2016 року, а у грудні 2017 року зареєстрували під новою назвою — «Слуга народу». На той момент її очолював чинний керівник СБУ Іван Баканов.