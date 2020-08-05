Об угрозах «с украинского номера» заявила соперница Лукашенко

Светлана Тихановская. Фото: News.ru

https://racurs.ua/n142068-ugrojali-s-ukrainskogo-nomera-sopernice-lukashenko-na-vyborah.html

Ракурс

Выборы в Беларуси сопряжены с уголовными делами и угрозами жизни и здоровью оппозиционным кандидатам.

Кандидат в президенты Беларуси и главный конкурент действующего президента Светлана Тихановская сообщила, что ей поступали угрозы с украинского номера. Об этом стало известно из интервью Тихановской для «Настоящее время».

Тихановская рассказала, что голос, который раздался из телефона, угрожал ей тюрьмой. Также человек, который звонил с украинского номера, заявлял, что ее детей заберут в детский дом.

В свою очередь кандидат в президенты заявила, что продолжит свое участие в выборах, поскольку не видит объективных причин для того, чтобы отзывать свою кандидатуру, а также отметила, что приняла меры безопасности, благодаря которым можно будет защитить себя и свою семью.

Светлана Тихановская — единственная из оппозиционных конкурентов президента Беларуси Александра Лукашенко, которая смогла пройти регистрацию. Не смогли пройти регистрацию Валерий Цепкало и Виктор Бабарико. Главные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

Напомним, ранее мы сообщали, что Светлана Тихановская вывезла своих детей в Европейский Союз из-за того, что ей и ее детям поступали угрозы. Также суд арестовал мужа Тихановской, который планировал принять участие в предвыборной гонке за президентское кресло.