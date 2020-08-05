Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

https://racurs.ua/n142069-v-kieve-rastet-kolichestvo-zarajeniy-covid-19-za-poslednie-sutki-150-bolnyh.html

Ракурс

Коронавирус не отступает — в Киеве за минувшие сутки обнаружили 150 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболели за минувшие сутки 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет и 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет. Среди больных есть и дети — пять девочек от пяти до 17 лет и три мальчика от четырех до 15 лет. Заболели также и шесть медиков. Об этом 5 августа сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В Деснянском районе зафиксировали 29 случаев заражения, а в Дарницком и Соломенском районах 27 и 23 случая соответственно.

По информации мэра, врачи госпитализировали в медицинские учреждения 25 пациентов, а другие 125 лечатся дома. Вчера умер один пациент, а с начала пандемии коронавирус унес жизни 139 киевлян.

Выздоровели за сутки 44 больных, а в целом за период пандемии болезнь преодолели 3 тыс. 88 жителей столицы. По состоянию на 5 августа в столице уже 8 тыс. 812 подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, 4 августа коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве обнаружили у 108 человек. Это несколько больше, чем за сутки до этого, когда в Киеве зафиксировали 102 новых случая коронавируса.