Молодежь стала в пять раз чаще болеть COVID-19. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Ракурс

Коронавирус в мире подкосил уже 18 млн человек. Молодые люди стали в пять раз чаще болеть коронавирусом.

Доля людей в возрасте 15−24 лет от общего количества заболевших возросла с 4,5% до 15% в сравнении с первыми месяцами пандемии коронавируса. Заражение молодежи участилось, поскольку они меньше стали придерживаться социальной дистанции и носить медицинские маски. Об этом заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения, сообщает Reuters.

Анализ медиков свидетельствует, что 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля выявило, что доля людей в возрасте 15−24 лет от общего количества заболевших возросла с 4,5% до 15%.

По словам менеджера из отделения биоизоляции госпиталя Джонса Хопкинса в Балтиморе Нейса Эрнста, молодые люди стали больше ходить на работу, на пляж, в паб или за продуктами.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на данном этапе прекращения вспышек инфекции сводится к основным правилам здравоохранения и гигиены. Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса имеет тенденцию «одной большой волны» и не зависит от сезонных факторов.