Юлия Мендель и Владимир Зеленський. Фото: Главком

https://racurs.ua/n142072-beremennost-ot-zelenskogo-mendel-budet-osparivat-v-sude.html

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Юлия Мендель, пресс-секретарь президента, планирует судиться из-за заявлений политика Геннадия Балашова о ее якобы «беременности» от президента Украины Владимира Зеленского.

Деньги, полученные от иска, планируют перечислить на счета детского дома. Об этом рассказал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью для «Радіо Свобода».

Советник главы ОП считает, что Мендель должна подать прямой судебный иск об унижении чести и достоинства к первоисточнику слухов о ее беременности от Зеленского — политику Геннадию Балашову.

По мнению советника, Балашов должен доказать в суде, чем обоснованы такие серьезные обвинения, и компенсировать моральный ущерб пресс-секретарю. Иск должен быть на «астрономическую сумму», а деньги, которые будут получены от иска, автоматически зачислят на счета любого детского дома.

7 июля основатель партии «5.10» Геннадий Балашов заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель якобы возник роман. По словам политика, такие слухи начали распространяться в правительственном квартале. Источники Балашова утверждают, что есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Мендель в должности спикера у президента Украины Владимира Зеленского заработала более 600 тыс. грн.