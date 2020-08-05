«Беременность от Зеленского» Мендель хочет оспаривать в судеhttps://racurs.ua/n142072-beremennost-ot-zelenskogo-mendel-budet-osparivat-v-sude.htmlРакурс
Юлия Мендель, пресс-секретарь президента, планирует судиться из-за заявлений политика Геннадия Балашова о ее якобы «беременности» от президента Украины Владимира Зеленского.
Деньги, полученные от иска, планируют перечислить на счета детского дома. Об этом рассказал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью для «Радіо Свобода».
Советник главы ОП считает, что Мендель должна подать прямой судебный иск об унижении чести и достоинства к первоисточнику слухов о ее беременности от Зеленского — политику Геннадию Балашову.
По мнению советника, Балашов должен доказать в суде, чем обоснованы такие серьезные обвинения, и компенсировать моральный ущерб пресс-секретарю. Иск должен быть на «астрономическую сумму», а деньги, которые будут получены от иска, автоматически зачислят на счета любого детского дома.
7 июля основатель партии «5.10» Геннадий Балашов заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель якобы возник роман. По словам политика, такие слухи начали распространяться в правительственном квартале. Источники Балашова утверждают, что есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него.
Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Мендель в должности спикера у президента Украины Владимира Зеленского заработала более 600 тыс. грн.