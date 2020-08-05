Вибух у Бейруті — «російський слід», недбалість чи атака

https://racurs.ua/ua/n142074-vybuh-u-beyruti-rosiyskyy-slid-nedbalist-chy-ataka.html

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Вибух у Бейруті пролунав у місцевому порту після 18.00 у вівторок, 4 серпня, та забрав життя щонайменше сотні осіб, ще понад 4 тис. дістали поранень. Багато людей досі перебувають під завалами.

Сила вибуху у Бейруті відповідала магнітуді землетрусу 3,5, зазначили у дослідницькому центрі геофізики в Потсдамі. Влада Лівану оголосила столицю країни зоною лиха. Прем'єр Хасан Діаб поставив вимогу впродовж двох діб з’ясувати причини трагедії.

Ми закликаємо до формування комісії для розслідування вибуху в Бейруті. Результати перевірки треба оприлюднити протягом 48 годин, — заявив прем'єр Діаб.

Причина вибуху у Бейруті

Телестанція Лівану MTV повідомила, що на складі у порту Бейрута знаходилося 2750 т аміачної селітри (нітрату амонію). Ця хімічна речовина використовується у сільському господарстві, а також як компонент для вибухівки. Аміачна селітра має високу летючість та чутлива до підвищення температури і тому потребує зберігання в належних умовах. Тим часом температура повітря в Бейруті у серпні сягала 30 градусів.

Влада Лівану попередньо заявляє, що причиною вибуху стало саме неналежне зберігання нітрату амонію. За деякими даними, вибухонебезпечна речовина знаходилася на складі близько шести років. Вибух у Бейруті відчули мешканці Кіпру, який розташований за понад 200 км від столиці Лівану.

Очільник спецслужби країни Аббас Ібрагім заявив, що на портовому складі зберігалися вибухові матеріали, конфісковані багато років тому. Окрім цього, у ЗМІ Лівану почали з’являтися повідомлення про те, що вибух міг стати наслідком детонації феєрверків, які також зберігалися у порту Бейрута.

Колишній співробітник ЦРУ, який працював на Близькому Сході, Роберт Баєр заявив, що судячи з відеозаписів з місця вибуху у Бейруті, присутній на складах нітрат амонію не був причиною детонації. Він не виключає присутності в порту Бейрута військових боєприпасів і ракетного палива.

Це не було добриво на кшталт нітрату амонію. Я абсолютно в цьому переконаний… Ви подивіться на цю помаранчеву кулю (вогню) — і це явно військова вибухівка, — зазначив Баєр.

Він також зауважив, що великому вибуху передував вибух боєприпасів. Водночас екс-працівник ЦРУ заявляє про відсутність доказів цілеспрямованої атаки.

Це майже схоже на нещасний випадок… На некомпетентність, а може, і корупцію, але питання в тому, чи була це військова вибухівка, для кого вона призначалася і чому вона там зберігалася? — запитує Баєр.

Разом із тим американець не вірить у те, що правда про цей інцидент стане відомою. Він запевняє, що офіційний Ліван за жодних обставин не визнає, що в порту зберігалася військова вибухівка та інші речовини.

Вибух у Бейруті — що сказав Трамп

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі заявив, що вважає причиною вибуху напад.

Це була якась бомба, — сказав Трамп, посилаючись на розмову з кількома американськими генералами.

Водночас чиновники Пентагону заявляють про відсутність ознак нападу на Бейрут, тим самим спростовуючи заяви Трампа, пише CNN. Один із чиновників зазначив, що за наявності подібних ознак автоматично б мало відбутися посилення захисту американських військ і майна США в регіоні. Однак нічого подібного не було.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґабі Ашкеназі також відкинув спекуляції щодо можливої участі Ізраїлю в атаці й наголосив, що вибух був випадковістю.

Я не бачу причин не вірити звітам із Бейрута, — сказав він.

Прем'єр Лівану Хасан Діаб попросив «дружні країни» надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина, Франція, США та низка інших країн. 5 серпня оголошено днем жалоби у Лівані.

Вибух у Бейруті — «російський слід»

У Бейруті вибухнула аміачна селітра з судна російського бізнесмена. Йдеться про нітрат амонію, який конфіскували у 2014 році з судна «Росус». Цю інформацію оприлюднив ліванський телеканал LBCI.

Раніше «Росусом» володів російський підприємець Ігор Гречушкін із Хабаровська. У 2013 році судно «Росус» під прапором Молдови вийшло з грузинського порту Батумі і прямувало до Мозамбіку, проте через технічні несправності зайшло в порт Бейрута. Ліванська влада заборонила судну виходити у море. Більшу частину екіпажу відпустили, на борту залишилися четверо моряків, які змогли покинути Бейрут лише рік по тому. За їхніми словами, Ігор Гречушкін «фактично кинув судно».

Через ризики, пов’язані зі зберіганням аміачної селітри, вантаж з «Росуса» перемістили на один зі складів у порту Бейрута. За даними сервісу MarineTraffic, востаннє місцезнаходження судна реєстрували в листопаді 2014 року — воно перебувало неподалік від місця, де стався нинішній вибух.

Наслідки вибуху у Бейруті

5 серпня ліванський Червоний Хрест повідомив, що кількість загиблих внаслідок потужного вибуху зросла до 100, ще тисячі людей поранені. Кількість жертв може зрости, бо багато людей досі залишаються під завалами. Внаслідок вибуху зруйновано та сильно пошкоджено будівлі за кілька кілометрів від порту.

Чи постраждали українці в Бейруті

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі немає інформації про постраждалих внаслідок вибуху в Бейруті українців.

Жахлива трагедія в Бейруті. Мої співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких. Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією, — написав Шмигаль у соцмережах 5 серпня.

Нагадаємо, у вівторок ввечері 4 серпня в порту столиці Лівану Бейруті відбулося два величезних вибухи. Вибухова хвиля розійшлася по всьому місту, внаслідок чого щонайменше 100 осіб загинуло і тисячі дістали поранення. Масштаби збитків катастрофічні — будівлі в милях від порту лежать в руїнах. Вибух стався в важчий час для Лівану, який перебуває на межі фінансового краху.

Прем'єр-міністр країни Хасан Діабі заявив, що причиною вибуху стали 2750 т нітрату амонію, звичайної промислової хімічної речовини, що використовується в добривах і як компонент для вибухівки в гірничодобувній промисловості. За його словами, склад, в якому пролунав вибух, обстежувався у 2014 році. Прем'єр пообіцяв незабаром розкрити факти про цей склад.

Лікарні Бейрута, які лікують від коронавірусу, переповнені. Громадян просять здавати кров, а також привозити генератори.

Бейрут оголошено зоною лиха. Окрім цього, міністр економіки Лівану Рауль Нехме заявив, що пшеницю в зерносховищах порту Бейрута не можна використовувати, і що міністерство не може знайти співробітників, які працювали на зерносховищах в порту.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив співчуття і побажав якнайшвидшого одужання пораненим, зокрема й кільком співробітникам Організації Об'єднаних Націй, котрі працюють в Лівані.