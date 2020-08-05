Про амбітний «особливий статус» Донбасу розповіли у Кабміні — що він передбачає

Реінтеграція Донбасу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142075-pro-ambitnyy-osoblyvyy-status-donbasu-rozpovily-u-kabmini-scho-vin-peredbachaie.html

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Реінтеграція Донбасу буде відбуватися завдяки новій економічній стратегії, яку наразі розробляють в уряді.

Дорожню карту стратегії Кабінету міністрів можуть представити вже у вересні. Про це написав міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у колонці для Atlantic Council.

Нову амбітну економічну стратегію вже готують в уряді. За словами Резнікова, в новій стратегії основна увага приділяється розвитку частин Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем України. Новітня економічна стратегія має посприяти трансформуванню інвестиційного клімату на сході України.

Він додав, що провів бесіди із дипломатами, міжнародними бізнесменами та українськими інвесторами та з’ясував, що вони більше стурбовані станом української системи правосуддя, ніж близькістю до лінії фронту.

Наша мета — створити особливий інвестиційний режим у підконтрольній Україні частині Донбасу. Ми розглядаємо поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон як невід'ємну частину цих планів, — заявив Резніков.

На його думку, Україна мусить узяти на себе частину страхового тягаря від тих ризиків, які інвесторам складно наразі передбачити. Для цього планують створити цільовий фонд для заохочення і сприяння інвестиціям.

Резніков вважає, що під час кризи, викликаної коронавірусом, Україна ідеально підходить для виробництв за межами Китаю за наявністю виробничих потужностей серед країн, які близькі до Європейського Союзу.

Також він додав, що на сьомому році війни російське тлумачення «особливого статусу» для Донбасу є неприйнятним. Російська агресія зруйнувала Донбас «довоєнної ери» та наразі безглуздо говорити просто про «відновлення регіону», вважає він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що статус вільних економічних зон для Донецької й Луганської областей пропонує надати представник України в Тристоронній контактній групі, екс-президент Леонід Кравчук.