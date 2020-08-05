Середній зріст та вагу українців назвали у Держслужбі статистики

Середній ріст та вагу українців назвали у Держслужбі статистики. Фото: vidomosti-ua.com

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Середній зріст та вага українців в 2020 році стали відомі завдяки дослідженню експертів.

Параметри «середньостатистичного» громадянина України цьогоріч: середній зріст — 169 см, а середня вага — 75 кг. Такі показники опубліковані на сайті Державної служби статистики.

За інформацією фахівців, в Україні чоловіків з надмірною вагою на 10% більше, ніж жінок з тією ж проблемою. Так, серед жінок надлишкову вагу мають 35% українок, а нормальну — 44%. Через ожиріння страждають понад 18% громадянок, а крайню її ступінь — 1%. Знижена вага зафіксована у 1,8% мешканок України.

Нормальна вага серед чоловіків зафіксована у майже 41%, але ж більшість представників сильної статі все ж страждають через надмірну вагу — 45%. Ожирінням страждають понад 13% чоловіків, а крайня її ступінь зазначена у 0,4%. А лише 0,3% чоловіків мають знижену вагу — це вдвічі менше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, французькі дослідники встановили, що в країнах із огрядними міністрами рівень корупції значно вищий. Виявилося, що корупціонерам важко приховати свою надмірну вагу, яка у більшості випадків є результатом розкішного життя. Також з’ясувалося, що рівень корупції в Україні, визначений за методом Блаватського, один із найвищих у країнах пострадянського простору.