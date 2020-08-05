Жертва нападу в поїзді розповіла про психологічну травму її сина. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n142077-jertva-napadu-v-poyizdi-rozpovila-pro-psyhologichnu-travmu-yiyi-semyrichnogo-syna.html

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Анастасія Лугова, жінка, яку жорстко побили й намагалися зґвалтувати у поїзді Маріуполь — Київ, розповіла про стан свого малолітнього сина після дня нападу.

Семирічний Захар після того злощасного дня став регулярним клієнтом психолога. Дитина після побаченого та пережитого дістала важку психологічну травму, боїться залишатися на самоті. Про це Лугова 5 серпня написала на власній сторінці у Facebook.

Каже, що страшилки по телевізору не страшні, а страшний йому дядько, — пише вона.

За словами жінки, вона часто телефонує синові, але намагається не здійснювати відеодзвінків, бо Захарчик не може звикнути до того, як тепер виглядає його матір. Зазначає, що і сам син не хоче бачити маму з жахливими наслідками побоїв. Крім того, дитина звинувачує себе в тому, що сталося.

Каже: це я винен, що не врятував тебе, що не прокинувся раніше. Ми з ним розмовляємо. Міркування і роздуми на цю тему можуть тривати довго. Він задає питання, намагається зрозуміти. Але досі йому не зрозуміло, чому дядько бив маму і був голий — розповіла жертва нападу.



Нагадаємо, Україну шокувала історія жінки, яку вночі 31 липня побив і хотів зґвалтувати в поїзді сполученням Київ — Маріуполь незнайомий чоловік. Свідком агресії став її семирічний син. Нападником виявився тричі судимий чоловік 1975 року народження, суд арештував його на два місяці. Очікується, що нелюду оголосять підозри за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування.

В «Укрзалізниці» заявили, що після цього резонансного випадку звільнять низку осіб, через недбалість яких стався цей інцидент.