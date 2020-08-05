У НАБУ забирают дело относительно Окружного админсуда Киева, фото: Bigmir.net

https://racurs.ua/n142104-plenki-vovka-delo-po-oask-pecherskiy-raysud-zabiraet-u-nabu.html

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Дело о создании «преступной организации для захвата власти», в котором фигурируют глава и судьи Окружного админсуда Киева (ОАСК), могут передать от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в другой правоохранительный орган.

Решение, которое фактически обязывает генпрокурора это сделать, принял 4 августа Печерский райсуд Киева. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ считают, что этим решением Печерский райсуд вышел за пределы своих полномочий, поскольку:

расследуемые НАБУ и САП дела подследственны Высшему антикоррупционному суду и судебный контроль в этих уголовных производствах осуществляют судьи этого суда;

закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу.

В ведомстве подчеркивают, что по делу о злоупотреблениях в ОАСК двум лицам сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 369−2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием), которая подследственна исключительно НАБУ.

В НАБУ подчеркивают, что так называемые «пленки Вовка» свидетельствуют о существовании связей и договоренностей между главой ОАСК Павлом Волком и другими правоохранительными органами.

НАБУ готовит жалобу на следственного судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в ВАКС, — отмечают в ведомстве.

Напомним, в Офисе президента недавно впервые отреагировали на «пленки Вовка».