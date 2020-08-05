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На Донбасі виявили вибухівку, призначену для влаштування терактів на мирній території України, фото: СБУ

Схрон з вибухівкою для терактів виявили на Донбасі (ФОТО)

5 сер 2020, 20:29
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У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) виявлено схрон з вибухівкою, облаштований «спецслужбою» донецьких бойовиків (так званим «МДБ ДНР»).

Цю зброю бойовики планували використати для здійснення терактів на мирній території України, повідомляє прес-центр СБУ.

Схрон був облаштований у «сірій» зоні в покинутій садибі на околиці міста Мар’їнка Донецької області.

Зазначається, що цей схрон, за наявною інформацією, обладнав у своєму колишньому помешканні представник «силового блоку» терористів. Заховані там предмети він планував використати для дестабілізації ситуації на підконтрольній українській владі території.

У схроні правоохоронці виявили:

  • понад 5 кг тротилу;
  • 3 кг пластиду;
  • три ручні протитанкові гранатомети;
  • протитанкову міну ТМ 62М;
  • три протипіхотні осколкові міни МОН-50;
  • 12 ручних гранат із запалами РГД 5;
  • 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО;
  • три електродетонатори;
  • гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом;
  • понад тисячу патронів калібру 5,45.

Вилучені предмети відправлені на експертизу. Встановлюються джерела їх походження та обставини підготовки до підривної діяльності.

На Донбасі виявили вибухівку, призначену для влаштування терактів на мирній території України, фото: СБУ


На Донбасі виявили вибухівку, призначену для влаштування терактів на мирній території України, фото: СБУ

Нагадаємо, в липні минулого року на Луганщині виявили схрон зі зброєю, котру накопичували для подальшого влаштування терактів.

Джерело: Ракурс


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