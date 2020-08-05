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На Донбасі виявили вибухівку, призначену для влаштування терактів на мирній території України, фото: СБУ
Схрон з вибухівкою для терактів виявили на Донбасі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n142103-shron-z-vybuhivkou-dlya-teraktiv-vyyavyly-na-donbasi-foto.htmlРакурс
У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) виявлено схрон з вибухівкою, облаштований «спецслужбою» донецьких бойовиків (так званим «МДБ ДНР»).
Цю зброю бойовики планували використати для здійснення терактів на мирній території України, повідомляє прес-центр СБУ.
Схрон був облаштований у «сірій» зоні в покинутій садибі на околиці міста Мар’їнка Донецької області.
Зазначається, що цей схрон, за наявною інформацією, обладнав у своєму колишньому помешканні представник «силового блоку» терористів. Заховані там предмети він планував використати для дестабілізації ситуації на підконтрольній українській владі території.
У схроні правоохоронці виявили:
- понад 5 кг тротилу;
- 3 кг пластиду;
- три ручні протитанкові гранатомети;
- протитанкову міну ТМ 62М;
- три протипіхотні осколкові міни МОН-50;
- 12 ручних гранат із запалами РГД 5;
- 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО;
- три електродетонатори;
- гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом;
- понад тисячу патронів калібру 5,45.
Вилучені предмети відправлені на експертизу. Встановлюються джерела їх походження та обставини підготовки до підривної діяльності.
Нагадаємо, в липні минулого року на Луганщині виявили схрон зі зброєю, котру накопичували для подальшого влаштування терактів.
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