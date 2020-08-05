На Донбасі виявили вибухівку, призначену для влаштування терактів на мирній території України, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n142103-shron-z-vybuhivkou-dlya-teraktiv-vyyavyly-na-donbasi-foto.html

Ракурс

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) виявлено схрон з вибухівкою, облаштований «спецслужбою» донецьких бойовиків (так званим «МДБ ДНР»).

Цю зброю бойовики планували використати для здійснення терактів на мирній території України, повідомляє прес-центр СБУ.

Схрон був облаштований у «сірій» зоні в покинутій садибі на околиці міста Мар’їнка Донецької області.

Зазначається, що цей схрон, за наявною інформацією, обладнав у своєму колишньому помешканні представник «силового блоку» терористів. Заховані там предмети він планував використати для дестабілізації ситуації на підконтрольній українській владі території.

У схроні правоохоронці виявили:

понад 5 кг тротилу;

3 кг пластиду;

три ручні протитанкові гранатомети;

протитанкову міну ТМ 62М;

три протипіхотні осколкові міни МОН-50;

12 ручних гранат із запалами РГД 5;

16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО;

три електродетонатори;

гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом;

понад тисячу патронів калібру 5,45.

Вилучені предмети відправлені на експертизу. Встановлюються джерела їх походження та обставини підготовки до підривної діяльності.

Нагадаємо, в липні минулого року на Луганщині виявили схрон зі зброєю, котру накопичували для подальшого влаштування терактів.