На Донбассе обнаружили взрывчатку, предназначенную для совершения терактов на мирной территории Украины, фото: СБУ

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Ракурс

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) обнаружен схрон со взрывчаткой, оборудованный «спецслужбой» донецких боевиков (так называемым «МГБ ДНР»).

Это оружие боевики планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Схрон был оборудован в «серой» зоне в заброшенном домовладении на окраине города Марьинка Донецкой области.

Отмечается, что этот схрон, по имеющейся информации, оборудовал в своем бывшем доме представитель «силового блока» террористов. Спрятанные там предметы он планировал использовать для дестабилизации ситуации на подконтрольной украинской власти территории.

В схроне правоохранители обнаружили:

более 5 кг тротила;

3 кг пластида;

три ручных противотанковых гранатомета;

противотанковую мину ТМ 62М;

три противопехотные осколочные мины МОН-50;

12 ручных гранат с запалами РГД-5;

16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО;

три электродетонатора;

винтовку Мосина с оптическим прицелом;

более тысячи патронов калибра 5,45.

Изъятые предметы отправлены на экспертизу. Устанавливаются источники их происхождения и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности.

Напомним, в июле прошлого года на Луганщине обнаружили схрон с оружием, которое накапливали для дальнейшего осуществления терактов.